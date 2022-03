O homem foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/03/2022 13:39

Agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, prenderam, no final da noite desta quarta-feira (16), um homem considerado foragido da Justiça. O criminoso, identificado como Maikon Gomes dos Reis, foi capturado no distrito de Figueira.

De acordo com a ocorrência, o elemento é um dos responsáveis pelo tráfico na comunidade do Uta, no bairro Fazendinha, em Araruama.

O acusado foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), também na Região dos Lagos, na Central de Flagrantes do dia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.