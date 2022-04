GAT apreende arma e mais de duas mil cápsulas de cocaína em Arraial do Cabo - Divulgação da PM

Publicado 07/04/2022 17:40

O Grupamento de Ações Táticas apreendeu, nesta quarta-feira (6), mais de duas mil cápsulas de cocaína, uma arma e material do tráfico de drogas no morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência policial, uma equipe foi até uma casa na Travessa Jorge Pires de Souza depois de receber informações que o local estava sendo utilizado pelos elementos “Vulgo Levado e “Dudu”, ambos gerentes do tráfico de drogas local, para armazenamento de armas e drogas.

No local, foi encontrada uma Pistola Taurus G2C Cal. 9mm, 12 munições, um carregador, 2.200 cápsulas de cocaína, 2.500 cápsulas vazias, 46 trouxinhas de maconha, uma touca ninja, 10 tubos de cloridrato de lidocaína, uma balança de precisão, um liquidificador, uma peneira, um rádio transmissor e dois grampeadores.