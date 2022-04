Oficina de motos é furtada em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/04/2022 15:01

Uma oficina mecânica especializada em motocicletas foi alvo de um criminoso na madrugada desta terça-feira (19), em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O estabelecimento fica localizado na Praça Olivia Vidal, no bairro Praia Grande.

Segundo a esposa do dono do estabelecimento, o local foi invadido e o bandido arrombou uma gaveta, trancada com chave, em que havia uma quantia de dinheiro, que foi levada.

O crime aconteceu por volta das 3h da manhã e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança do circuito interno da oficina. A polícia investiga o caso.