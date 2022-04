Homens tentam matar jovem em Arraial e são presos em menos de 24h - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 20/04/2022 15:05

Dois homens foram presos, na última segunda-feira (18), por tentativa de homicídio em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A dupla é acusada de tentar matar um jovem na madrugada do mesmo dia.

De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos espancaram um rapaz no local de trabalho. A motivação teria sido uma discussão por conta do atendimento prestado pela vítima no estabelecimento.

Após tomar conhecimento do fato, agentes da 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), iniciaram as investigações, localizaram testemunhas, analisaram imagens de câmeras de segurança, identificaram os criminosos e realizaram a captura em menos de 24 horas do ocorrido.

A dupla foi encaminhada para a 132ª DP, onde permanece acautelada à disposição da Justiça.