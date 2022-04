Comandante da GM de Arraial do Cabo sofre injúria racial dentro da base da corporação - Ludmila Lopes (RC24h)

Comandante da GM de Arraial do Cabo sofre injúria racial dentro da base da corporaçãoLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 20/04/2022 11:47

Prefeitura de Arraial se pronuncia

Mais um caso de injúria racial aconteceu na Região dos Lagos, mas dessa vez em Arraial do Cabo. Na tarde desta segunda-feira (18), o Comandante da Guarda Municipal, Sidney Marcelino, teria sido chamado de “crioulo safado” por um dos agentes, dentro da base da GM.De acordo com informações preliminares, o guarda fez vários ataques ao seu superior. Além disso, essa não teria sido a primeira vez que as ofensas aconteceram. A reportagem entrou em contato com o comandante, que confirmou. Sidney disse ainda que denunciou pois não deixaria a situação mais uma vez passar impune.Depois disso, ele realizou o B.O. e o guarda, que não teve a identidade divulgada, foi levado para a 127ª DP (Búzios), delegacia de flagrantes do dia, sendo autuado e preso.Apesar da gravidade, ele não ficou preso por muito tempo, pois pagou fiança e foi liberado. Segundo a Guarda Civil, o agente é concursado, portanto, foi aberto um processo disciplinar para que aconteça a sua expulsão.Vale lembrar que, há apenas quatro dias, uma criança de 10 anos foi alvo de ataque racista na Praia do Forte, em Cabo Frio . Na situação, a menina, que estava vestida de sereia, estava sendo fotografada, quando um grupo de turistas se aproximou e ficou rindo da cena. Um deles disse, caçoando, “nunca vi sereia preta, olha lá a sereia preta!”.