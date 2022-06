O casal alegou que foi apenas dar um passeio e a criança não queria ir - Letycia Rocha (RC24h)

O casal alegou que foi apenas dar um passeio e a criança não queria irLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/06/2022 14:22

Um casal de turistas argentinos foi detido na tarde desta terça-feira (7) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, após deixaram o próprio filho, com transtorno do espectro autista (TEA), preso dentro de um carro para irem passear pela cidade. Moradores fizeram contato com a Guarda Municipal após flagrarem a situação.

O menino, de apenas 8 anos, estava há mais de 30 minutos no interior do veículo, com os vidros fechados e sob o sol. A criança foi resgatada pelos agentes após momentos de angústia até que o veículo fosse aberto.

Agentes da Companhia Municipal de Trânsito (Comtrans) e policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) foram acionados e esperaram os pais retornarem ao carro.

O casal disse que foi apenas dar um passeio e, como a criança não queria ir, deixaram o menino no carro. Os argentinos foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), ouvidos e liberados. O caso será investigado por abandono de incapaz.