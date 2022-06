PM apreende drogas enterradas em tonel na Prainha, em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/06/2022 17:36

A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (8), uma farta quantidade de drogas que estavam enterradas em um tonel na Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.



O material foi arrecadado após uma denúncia dando conta de que elementos ligados ao tráfico de drogas estariam escondendo os entorpecentes na Rua Tomé de Souza, no Morro da Coca-Cola.



No local informado, os agentes encontraram 576 tabletes de maconha e 1.452 pinos de cocaína. Além das drogas, que estavam em uma área de mata, a PM apreendeu duas motocicletas sem placa.



A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e ninguém foi preso.