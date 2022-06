Polícia Militar prende foragidos da Justiça em Arraial e Saquarema - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/06/2022 14:32

A Polícia Militar prendeu dois homens considerados foragidos da Justiça nesta segunda (6) e terça-feira (7) em Saquarema e Arraial do Cabo, municípios da Região dos Lagos.

No bairro cabista Praia dos Anjos, agentes do Serviço Reservado da PM (P2) capturaram, nas primeiras horas dessa terça, um elemento identificado como M.S.C., na Rua Manoel Duarte, após informações de que o criminoso estaria escondido no local.

O foragido, apontado como ‘gerente’ do tráfico de drogas do bairro Sítio, foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP) e permanece à disposição da Justiça.

Já na segunda, em Bacaxá, distrito saquaremense, o foragido, que não teve a identidade divulgada, foi preso no Hospital Estadual dos Lagos. Conforme a PM, ele estava de acompanhante com uma gestante e se recusou a fornecer a identificação durante a triagem do hospital.

Contra o acusado, havia um mandado de prisão aberto pelo crime de roubo. Ele foi encaminhado para a 124ª Delegacia de Polícia (124ª DP) e permaneceu preso.