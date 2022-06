Mulher grávida é agredida por companheiro em Arraial do Cabo - Letycia Rocha (RC24h)

Mulher grávida é agredida por companheiro em Arraial do Cabo Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/06/2022 17:47

Uma mulher grávida de 28 semanas foi agredida pelo próprio companheiro neste domingo (5) na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. O homem, identificado como D.R.B.M., de 39 anos, foi preso na Lei Maria da Penha.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados na Avenida Leonel de Moura Brizola, para verificar uma possível agressão. No local, a vítima relatou aos militares que foi agredida com socos no rosto e na barriga.

O agressor, natural da Alemanha, foi capturado e conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, sendo autuado e preso.