Arraial do Cabo dá início ao Programa Meu Transporte nesta terça-feira (21)ASCOM de Arraial do Cabo

Publicado 21/06/2022 15:03

Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, inicia, nesta terça-feira (21), o Programa Meu Transporte, que subsidia 60% da passagem nos ônibus coletivos que fazem o trajeto entre Distritos e o Centro da cidade. O objetivo do programa é atender as famílias cabistas que residem nos distritos, em vulnerabilidade social e econômica, por meio da parceria com a empresa Salineira.



Com o desconto oferecido pelo programa, a passagem de R$ 4,30 passa a ser R$ 1,72.



A seleção para obter o benefício foi realizada de acordo com a base de dados oficial do Cadastro Único para Programas Sociais. O cartão será entregue nos locais em que os moradores realizaram o cadastro. Lembrando que, quem quiser se cadastrar para receber o benefício, é só comparacer no CRAS de Figueira ou Monte Alto.