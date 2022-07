Época de seca, com queda na temperatura e pouca chuva, contribui para o aumento de queimadas na região - Reprodução/ redes sociais

Época de seca, com queda na temperatura e pouca chuva, contribui para o aumento de queimadas na regiãoReprodução/ redes sociais

Publicado 29/07/2022 13:54

Três cidades da Região dos Lagos registraram focos de incêndio na noite desta quinta-feira (28).



Em Arraial do Cabo, as chamas consumiram parte da vegetação no Morro da Prainha. O fogo se alastrou rapidamente por conta da intensidade do vento que atingia o município. Moradores do bairro Vila Industrial e motoristas que trafegavam pela RJ-140 relataram excesso de fumaça e fuligem na rodovia e nas residências.



Já em Armação dos Búzios, o incêndio foi registrado em uma área de vegetação no bairro José Gonçalves, na altura da estrada que liga o balneário a Cabo Frio.



Em São Pedro da Aldeia, as chamas atingiram o bairro Porto da Aldeia, na região da Praia da Pitória.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para todas as ocorrências e debelou os incêndios. Não há informações sobre feridos.

ÉPOCA DE SECA E O PROBLEMA DAS QUEIMADAS



A temporada mais seca do ano, entre o outono e o inverno, é, constantemente, marcada por período de queimadas. Anualmente o problema se repete em todo o país.



Na região Sudeste, o período entre abril e setembro é marcado pela diminuição das chuvas e, com as temperaturas em queda – que já ‘queimam’ as pastagens – há, ainda a baixa Umidade Relativa do Ar.



Com a estiagem, qualquer mínima fagulha – uma guimba de cigarro jogada no mato, por exemplo, se torna risco para um grande incêndio.



É necessário que a população se conscientize e previna para que as queimadas não aconteçam.