Publicado 01/08/2022 11:44

Um homem, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas no Beco da Assembleia, no bairro Prainha, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no final da manhã desta sexta-feira (29).

Segundo a ocorrência, policiais militares circulavam pelo local e tiveram a atenção voltada para o criminoso, que tentou fugir se desfazendo de uma sacola ao perceber a chegada da viatura. Ele foi abordado em posse de um tablete de maconha no bolso. Na sacola, os agentes arrecadaram cinco pinos de cocaína. Após buscas no beco, foram localizadas outras cinco buchas da erva e dez cápsulas de pó.

O elemento foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), autuado e preso.