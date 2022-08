O rapaz era bastante conhecido no meio político na cidade e se intitulava como "a voz do povo". - Sabrina Sá (Rc24h)

Publicado 05/08/2022 13:41

Um homem morreu após ser baleado na cabeça, na madrugada desta sexta-feira (5), em Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos. Vítima foi identificada como Victor Pimentel Canella, de 30 anos.

O crime aconteceu na Rua Manoel Duarte, no bairro Sítio. Segundo a ocorrência policial, Victor chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Arraial do Cabo, com várias perfurações feitas por arma de fogo na cabeça, mas foi a óbito antes de chegar na unidade.

O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio. O caso foi registrado na 132ª DP de Arraial do Cabo.

O rapaz era bastante conhecido no meio político na cidade e se intitulava como “a voz do povo”.