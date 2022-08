Após os tiros cessarem, os agentes encontraram 14 pinos de cocaína, 3 buchas de maconha e 2 rádios transmissores - Divulgação da PM

Publicado 05/08/2022 14:25

Um homem de 19 anos foi preso após trocar tiros com a Polícia Militar, nesta quinta-feira (4), no bairro de Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, após informações dando conta de elementos armados estariam exercendo tráfico de drogas na Rua Iracema Guimarães, uma guarnição foi até o local.

A equipe foi recebida por disparos de arma de fogo e revidou a agressão. Após os tiros cessarem, os agentes encontraram 14 pinos de cocaína, 3 buchas de maconha e 2 rádios transmissores.

Foi dada voz de prisão ao acusado que confessou fazer parte do tráfico local, sendo preso e conduzido até a 132ªDP, onde permaneceu preso no ART 33 da lei de tráfico de drogas.