Chamas também foram vistas de Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 23/08/2022 17:51

Na Região dos Lagos, uma grande área de mata em Arraial do Cabo, no distrito de Monte Alto, pegou fogo nesta segunda-feira (22). Segundo as autoridades, a área consumida pelas chamas foi equivalente a cinco campos de futebol.

As chamas começaram por volta das 10h30 e atingiram áreas de preservação ambiental. A motivação não foi identificada e o caso será apurado pela prefeitura. Não há registros de feridos.

O incêndio apenas foi contido no final da tarde. Ao todo, 25 pessoas trabalharam no combate ao fogo, dentre elas: profissionais da Guarda Ambiental e Marítima, de Guarda-Parques do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e do Corpo de Bombeiros.

A fumaça preta foi vista em vários pontos do município e, inclusive, até mesmo de Cabo Frio.