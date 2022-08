Ao todo, foram duas medalhas de prata e cinco de bronze. - Divulgação/ prefeitura

Ao todo, foram duas medalhas de prata e cinco de bronze. Divulgação/ prefeitura

Publicado 24/08/2022 15:45

Sete crianças de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, subiram ao pódio no Campeonato Sul Americano de Jiu-Jitsu infantil de 2022, que aconteceu no último final de semana. O evento esportivo sucedeu no Parque Olímpico da Vila Militar, no Rio de Janeiro.



Ao todo, foram duas medalhas de prata e cinco de bronze. Os atletas mirins competiram entre 9h e 18h.



Nas redes sociais, a prefeitura do município, além de divulgar que os pequenos “deram um verdadeiro show nos tatames”, também divulgou o nome dos campeões.



“Parabéns Anna Clara Garcia, Letícia Domingos, Elisa Barros, Isabelly Barros, Jesus Gomes, Pedro Henrique Castro e Rodrigo Correia, alunos do Professor Geovan Costa e do head coach Nikolas Villacorta da academia Gracie Barra de Arraial do Cabo”, enfatizou.