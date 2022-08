Expo Folclore acontece até o final de agosto em Arraial do Cabo - ASCOM de Arraial

Publicado 24/08/2022 16:17

Teve início nesta semana o Expo Folclore de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A mostra segue até o dia 31 de agosto, sendo sempre entre 8h e 17h, no Antigo Cinema, que fica na Avenida da Liberdade, nº 50.



O objetivo da mostra é exibir parte do acervo da Folia de Reis Estrela Oriente, fundada em 1981. Além disso, lá também estão sendo expostos contos e causos cabistas.