Militares encontraram enterrados 673 pinos de cocaína e 243 buchas de maconha - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 29/08/2022 14:18

Criminosos foram detidos pelos policiais do 25º BPM durante ações contra o tráfico de drogas na Região dos Lagos, neste sábado (27). As ocorrências aconteceram nos municípios de Arraial do Cabo, Armação de Búzios, Araruama e Cabo Frio. Segundo dados da PM, ao todo, foram arrecadados: 976 pinos de cocaína, 925 buchas de maconha, R$ 172 em espécie e aparelhos celulares ligados ao crime.



Em Arraial do Cabo, durante o período da tarde, após receberem informações de que elementos armados estariam na área de mata do Morro da Coca Cola, agentes prosseguiram até o local. Chegando lá, os criminosos não foram identificados, mas, após buscas, os militares encontraram enterrados 673 pinos de cocaína e 243 buchas de maconha. Todo material foi apreendido e levado à 132ª DP (Arraial), onde foi realizada a ocorrência.



Ainda no município, no bairro da Macedônia, por volta das 14h, policiais receberam denúncias de que um homem, apelidado como ‘Nego Johny”, estaria traficando no local. Chegando lá, os agentes foram recebidos pelo pai do suspeito, que foi informado do relato. Em seguida, ele autorizou a entrada da PM, que realizou buscas no quintal.



Em seguida, os policiais encontraram 30 pinos de cocaína, 34 buchas de maconha e R$ 34 em espécie. Diante dos fatos, a PM prosseguiu com o material à 132ª DP, onde permaneceu apreendido. Ninguém foi preso durante a ação.