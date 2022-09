Arraial do Cabo promove cortes de cabelo gratuito para moradores - Reprodução/ internet

Publicado 30/09/2022 15:18

Moradores de Arraial do Cabo, município da Região dos Lagos, poderão mudar o visual de forma gratuita. Acontece que o município estará realizando na terça-feira (4), a partir das 14h, no Centro de Integração da Juventude, no Morro da Cabocla, cortes de cabelo grátis para todos os cidadãos.

Além do corte de cabelo, também será disponibilizada a emissão de documentos para facilitar a vida da população. Os interessados podem se dirigir ao centro a para solicitar o serviço de seu interesse.

A ação é uma realização da Superintendência da Juventude. Você pode entrar em contato para tirar dúvidas através do WhatsApp 22 99886-4159