Publicado 23/03/2021 17:14 | Atualizado 23/03/2021 17:45

Belford Roxo - Policiais civis da 55ª DP (Queimados) prenderam em Belford Roxo, nesta segunda-feira (22) à noite, um homem suspeito de tentar matar uma mulher com quem manteve um relacionamento virtual há dois anos. O crime aconteceu após o suspeito - Ceider Malafaia Alves - aplicar um golpe financeiro na mulher de R$ 40 mil. Após ser espancada e baleada, a vítima de 44 anos, se fingiu de morta para escapar da morte.

Segundo os policiais, a vítima é moradora de São Paulo, e conheceu Ceider Malafaia pela internet. Foram dois anos de relacionamento virtual, até a mulher ser pedida em casamento. Como parte dos planos do matrimônio, a mulher transferiu R$ 40 mil reais para a conta do criminoso, que daria entrada em um imóvel para o casal. Com o sumiço do suspeito, a vítima registrou uma ocorrência em uma delegacia de São Paulo.

Malafaia voltou a procurar a moça e a convenceu a ir ao Rio de Janeiro para a devolução do dinheiro. Ao chegar na Cidade Maravilhosa, a mulher foi sequestrada e levada para uma área deserta de Queimados, onde foi espancada e baleada. Para escapar da morte, a vítima se fingiu de morta, sendo socorrida após se arrastar por várias horas e se esconder atrás de caminhões abandonados.

A mulher, que não teve o nome revelado, está internada no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.