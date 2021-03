Mário Maurício dos Santos comemora vaga conquistada pelo Sine Philippe Lima / Divulgação

26/03/2021

Alívio. Essa é a palavra que define o confeiteiro e padeiro Mário Maurício dos Santos, de 56 anos, após conseguir emprego em meio a tantas dificuldades impostas pela pandemia. Mário sempre atuou na área de confeitaria e padaria, mas estava há um ano desempregado em busca de uma vaga. Ele é morador de Belford Roxo e, nesse período que ficou sem renda, contou com a ajuda da esposa, que é doméstica e garantiu uma renda da família. Mário também utilizou suas economias para manter a casa enquanto buscava a tão sonhada recolocação no mercado de trabalho.

A oportunidade veio após Mário fazer o cadastro no Sistema Nacional de Empregos (Sine). A captação das vagas é feita pelo Governo do Estado, colocando as empresas em contato com os trabalhadores.

"Perdi meu emprego na pandemia e fiquei um ano inteiro buscando alguma vaga na minha área, mas não consegui. Até que fui ao posto Sine do meu município, fiz o cadastro e, logo depois, me mandaram uma carta me encaminhando para a entrevista para esta vaga de confeiteiro. Hoje, estou em uma grande rede de supermercado e só tenho a comemorar", disse Mário.

"É um alívio muito grande estar de volta ao mercado de trabalho depois de um ano de busca. Voltar a fazer o que a gente gosta é muito importante. Claro que pela parte financeira, para o sustento da casa, da família, mas também para a autoestima. No meu caso, com 56 anos, achei que seria realmente difícil me recolocar, mas com essa ajuda, consegui algo na minha área, que era justamente o que eu queria. Me sinto realizado trabalhando dentro da profissão que escolhi", completou.

E Mário já comemora uma promoção com apenas duas semanas de trabalho. "Aqui nós fazemos pães, salgados de todos os tipos, bolos. Por causa da minha experiência anterior, eles confiaram em mim, e com duas semanas de trabalho, já sou responsável pela padaria. Então, eu tomo conta de toda a produção dos pães e bolos, me sinto privilegiado."

Vagas da semana

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza 722 oportunidades, através do Sine, para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte Fluminense e Serrana do Rio de Janeiro, esta semana. O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima, levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais:empregabrasil.mte.gov.brou aplicativo Sine Fácil. O cadastro também pode ser realizado através do envio do currículo para o [email protected] Pelo mesmo canal é possível esclarecer dúvidas. Já para pessoas com deficiência, pode ser feito através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil. Quem preferir pode usar o telefone 2334-9912 ou o e-mail [email protected]

