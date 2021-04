A vacinação contra a Covid-19 dos policiais começou nesta terça-feira (13/04) Divulgação / 39º BPM

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 11:04

Belford Roxo - Os policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) estão sendo vacinados contra a Covid-19 até a próxima sexta-feira (16/04). A ação, que começou nesta terça-feira (13/04), está sendo realizada em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde.

A imunização será em todo o efetivo do Batalhão, em um total de 497 policiais militares.

Publicidade

A iniciativa da vacinação foi da comandante do 39º BPM, tenente-coronel Daniele Neder, em articulação e parceira com a Prefeitura de Belford Roxo, refletindo a preocupação da unidade com os profissionais da Segurança Pública na linha de frente durante o período pandêmico da Covid-19.