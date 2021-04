O indivíduo preso é conhecido como vulgo "BR" Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:46 | Atualizado 27/04/2021 15:57

Belford Roxo - Um criminoso foi preso após uma troca de tiros com policiais militares do 39º BPM, nesta terça-feira (27), no bairro Jardim Almo, em Belford Roxo. Durante a ação, uma grande quantidade de drogas foi apreendida, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 54 mil reais ao tráfico de drogas. O indivíduo preso, é conhecido como vulgo "BR", sendo responsável pela distribuição e venda de toda a cocaína da Comunidade do Castelar, tendo diversas anotações criminais.

Além das drogas, uma pistola também foi apreendida Divulgação / PM

Segundo os agentes, a guarnição estava em patrulhamento pela Rua José Maurício, quando dois indivíduos dispararam contra a viatura, que revidou, tendo um breve confronto, fazendo com que os criminosos fugissem do local. De acordo com os relatos, durante a tentativa de fuga, um dos bandidos entrou em uma casa abandonada, sendo preso após a guarnição realizar um cerco na residência.

Com o acusado foram apreendidas, uma pistola 40mm e grande quantidade de drogas, sendo: 4.732 cápsulas de cocaína de R$ 5 reais e 2.040 cápsulas de cocaína de R$ 15 reais.



Todo o material recolhido foi conduzido junto ao preso para a realização da ocorrência na 54ª DP.