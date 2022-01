As obras fazem parte do pacote anunciado no lançamento de obras pela prefeitura - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/01/2022 18:18

Belford Roxo - Em 2022, os trabalhos continuam a todo o vapor em Belford Roxo. A Prefeitura retomou as atividades no município, nesta segunda-feira (03/01). Após o lançamento de obras realizadas no mês de dezembro com o objetivo de promover melhorias na drenagem, pavimentação e esgotamento sanitário em diversos locais da cidade, as secretarias de Conservação e de Obras iniciaram os serviços no Vale do Ipê e Vila Verde. No canal da Granja, bairro Malhapão, ocorreu a colocação da rede de galerias.

Para o marceneiro Iago Marinho, 29 anos, que trabalha em Vila Verde e acompanhou o lançamento de obras com o prefeito Waguinho (União Brasil), o bairro só tem a ganhar. “Muitas pessoas já caíram porque a rua estava cedendo. Espero que melhore bastante, pois os casos de enchentes diminuirão. A mobilidade também irá melhorar", declara Iago Marinho, que aguarda com entusiasmo as mudanças na região.