A Bateria de Mestre Juninho, intérpretes e todos os segmentos da Inocentes de Belford Roxo estarão na quadra novaDivulgação

Publicado 03/01/2022 21:59 | Atualizado 03/01/2022 22:10

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo realiza uma grande festa, nesta quarta-feira (05/01), a partir das 20h, em sua sede, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, para inaugurar a primeira fase das obras de modernização da quadra. O evento contará com os shows do DJ Massaki, que já se apresentou no Ibiza in Rio e Belmont After Party, da cantora Sol e também, da Bateria de mestre Juninho, intérpretes e todos os segmentos da agremiação.

DJ Massaki será uma das atrações Divulgação O trabalho de modernização conta com a ajuda de parceiros da agremiação e teve início na primeira quinzena de dezembro, em um ritmo frenético e no primeiro momento serão entregues os camarotes presidenciais, que receberam um novo piso de porcelanato, divisórias, ventilação, iluminação, banheiros e decoração moderna. Em toda quadra foram colocados 3 mil watts de iluminação de led, dezenas de ventiladores de alta performance, painel de led no palco e som digital de última geração.

Com um perfil de casa de espetáculos, estão sendo programadas apresentações de importantes artistas da Música Popular Brasileira. O espaço será administrado pela CIG Soluções Audiovisuais, especializada na organização de grandes shows.

Montagem do som na nova quadra Divulgação Até os meados do primeiro semestre de 2022, toda a obra será concluída, que inclui: reestruturação de todos os camarotes, reorganização de todo layout, aplicação de mais de mil metros quadrados de lona antitérmica, entrega de 3,5 milhões de reais em tecnologia audiovisual, retrofit em toda estrutura física, construção do posto de Saúde, novos camarins e sala de reunião.

Estão sendo esperadas personalidades do Mundo do Samba, artistas, jogadores de futebol, políticos da cidade, musas, rainhas e imprensa em geral.

Montagem de som na nova quadra da Inocentes de Belford Roxo Divulgação A entrada será gratuita. Não sendo permitida a entrada de pessoas com chinelo ou sem camisa. Serão utilizados os protocolos da OMS, para evitar a propagação do covid-19.

A Inocentes de Belford Roxo, será a segunda agremiação a desfilar, no Sambódromo, no Sábado de Carnaval, com o enredo "Meia-Noite dos tambores silenciosos", do carnavalesco Lucas Milato.