A aplicação será em qualquer unidade de saúde do município, das 8h às 17h - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/01/2022 23:08 | Atualizado 03/01/2022 23:13

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realiza até o próximo sábado (08/01), a vacinação da dose de reforço contra Covid-19, para pessoas entre 18 e 27 anos. Nesta terça-feira (04/01), é a vez das pessoas com 24 e 25 anos. A aplicação será em qualquer unidade de saúde do município, das 8h às 17h. No sábado (08/01), acontece a repescagem para pessoas com mais de 18 anos.

A aplicação da dose de reforço é importante por causa das variantes da doença. Para receber a 3ª dose, a pessoa precisa ter tomado a 2ª dose há mais de quatro meses.

Para tomar a dose de reforço a pessoa deve ir a qualquer unidade municipal de saúde com o cartão de vacinação, CPF ou Cartão do SUS. É necessário levar o comprovante de residência.



A Prefeitura também estará aplicando a primeira dose para pessoas acima de 12 anos, grávidas, gestantes e puérperas também poderão ser vacinadas



VACINAÇÃO BELFORD ROXO – DOSE DE REFORÇO CONTRA A COVID-19 - 18 a 27 anos (03/01 a 08/01)



* Segunda-feira (03/01) – 26 e 27 anos – 8h às 17h

* Terça-feira (04/01) – 24 e 25 anos – 8h às 17h



* Quarta-feira (05/01) – 22 e 23 anos – 8h às 17h



* Quinta-feira (06/01) - 20 e 21 anos - 8h às 17h



* Sexta-feira (07/01) – 18 e 19 anos - 8h às 17h



* Sábado (08/01) – Repescagem 18 anos ou mais - 8h às 12h