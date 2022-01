As intervenções contribuem para minimizar os impactos causados por enchentes decorrentes do transbordamento - Divulgação / Inea

Publicado 04/01/2022 15:15 | Atualizado 04/01/2022 15:25

Belford Roxo - O Programa Limpa Rio, na Baixada Fluminense, já beneficiou 46 rios e canais em três municípios da região. Executada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a iniciativa abrangeu a limpeza e o desassoreamento desses corpos hídricos visando a retirada de, aproximadamente, 373. 339 metros cúbicos de sedimentos para destinação ambiental adequada. Em Belford Roxo, a limpeza e o desassoreamento são executados em 21 corpos hídricos. O trabalho, que já foi concluído em todos esses rios e canais, abrangeu a limpeza e a retirada de 139.497 metros cúbicos de sedimentos favorecendo uma população estimada em 515 mil pessoas (censo IBGE 2021).



O Programa Limpa Rio também beneficiou os municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti. As intervenções contribuem para minimizar os impactos causados por enchentes decorrentes do transbordamento dos mesmos, beneficiando quase um milhão e meio de pessoas (IBGE 2021).



“Em 2021 avançamos muito com o Limpa Rio, principalmente na Baixada Fluminense, uma região do Estado que sofre muito com o impacto das chuvas. Este ano queremos levar a ção para mais municípios e trabalhar para um verão seguro para a população fluminense”, destaca o secretário de estado do Ambiente, Thiago Pampolha



O Programa Lima Rio já beneficiou, até o momento, 32 municípios com 90 intervenções em rios e canais dos quais foram retirados mais de um milhão e 600 mil metros cúbicos de sedimentos.



Municípios atendidos: Areal, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cordeiro, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Italva, Itaocara, Japeri, Macaé, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Petrópolis, Pinheiral, Queimados, Quissamã, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Fidélis, São Gonçalo, São João de Meriti, Sapucaia, Seropédica, Teresópolis, Três Rios, Valença e São Pedro da Aldeia.