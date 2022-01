Diretor das Policlínicas, Admilson Figueiredo, subsecretário de Saúde, Renan Carneiro, oncologista André Maciel e a administradora do Cace, Helena Maria - Rafael Barreto / PMBR

Diretor das Policlínicas, Admilson Figueiredo, subsecretário de Saúde, Renan Carneiro, oncologista André Maciel e a administradora do Cace, Helena MariaRafael Barreto / PMBR

Publicado 04/01/2022 18:11 | Atualizado 04/01/2022 18:35

Belford Roxo - A Secretária de Saúde de Belford Roxo realizou na manha desta terça-feira (04/01) a terceira visita técnica em unidades para o acompanhamento oncológico. Desta vez, as escolhidas foram: Policlínicas Antonino Gomes de Oliveira, Parque São José, Wona, Parque Amorim e o Centro de Atendimento e Controle Epidemiológico (Cace). Acompanhado do subsecretário municipal de saúde, Renan Carneiro, e do enfermeiro Admilson Figueiredo, o médico especializado na área de oncologia, André Maciel, conversou com os administradores das unidades com o objetivo de apresentar o planejamento estratégico para os cuidados na prevenção e diagnóstico do câncer.

Renan Carneiro esteve com as equipes médicas e acredita no potencial da rede básica para detectar e iniciar o tratamento das doenças. “Estamos aos poucos encaminhando a saúde pública para outro patamar. Agradeço ao prefeito Waguinho (União Brasil), à deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) e ao deputado estadual Márcio Canella (União Brasil), que estão trabalhando pelo município e ofertando melhores condições nos postos de saúde para população”, pontua Renan Carneiro.

Para o diretor das Policlínicas, Admilson Figueiredo, os moradores ganharam um presente para formar a equipe de atendimento clínico. “Olhamos o comprometimento do doutor André em buscar melhorias no quadro de saúde no município e a importância de visitar as unidades que atendem os pacientes. Assim ele vai saber da logística, o corpo técnico, o que cada unidade oferece, os tipos de tratamento e assim poder trabalhar em união com toda a rede”, explica Admilson Figueiredo.

Com mais de 20 anos de experiência na saúde, o oncologista André Maciel nasceu em São João de Meriti e entende as dificuldades da saúde pública na Baixada Fluminense. “O objetivo é receber o paciente e encaminhá-lo para os hospitais de referência. Na parte educativa vamos treinar todas as equipes das unidades periféricas. Na segunda etapa iremos cuidar da agenda ambulatorial em parceria com a Clínica da Mulher”, declara André.