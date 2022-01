Hudson já posou com a camisa do Madureira - Luiz Miguel / Madureira EC

Hudson já posou com a camisa do MadureiraLuiz Miguel / Madureira EC

Publicado 04/01/2022 21:50 | Atualizado 04/01/2022 22:00

Belford Roxo – O atacante Hudson, de 27 anos, que brilhou no Sociedade Esportiva Belford Roxo, no Campeonato Carioca da Série C, em 2021, reforçará o Madureira na disputa do Cariocão 2022. Nesta segunda-feira (03/01), o Tricolor Suburbano confirmou a contratação do atleta. O jogador chega ao tradicional clube da Zona Norte carioca com contrato até o fim da competição e já se encontra integrado à equipe nos treinamentos que acontecem no CT Saferj, comandado pelo técnico Alfredo Sampaio.

Hudson se destacou por equipes de divisões inferiores do futebol do Rio de Janeiro e chega ao MEC após passagem pelo SE Belford Roxo, onde marcou 11 gols em 14 jogos. Antes disso, em 2019, pelo Queimados, o atacante balançou as redes 11 vezes em 16 oportunidades. Pelo Madureira, Hudson espera aproveitar a oportunidade na elite carioca para seguir fazendo o que sabe: gols.

“Tenho trabalhado forte para seguir fazendo muitos gols e ajudar o time a fazer um bom campeonato. 2021 foi um ano muito abençoado em campo para mim e espero que 2022 possa ser melhor ainda. Me sinto honrado em defender um clube tradicional como o Madureira em uma competição tão forte quanto o Campeonato Carioca”, explicou o atacante ao site oficial do Madureira, que ainda falou sobre seus números nas últimas temporadas.



“Consegui fazer boas temporadas nos últimos anos, principalmente no Queimados, em 2019, e no Belford Roxo, em 2021, tendo uma média de gols muito boa nessas equipes, até superando as minhas expectativas.

A meta agora é seguir fazendo os gols para ajudar o Madureira no Cariocão”, declarou.



Na estreia do Estadual, o Madura recebe o Resende, no dia 26 ou 27 de janeiro, em Conselheiro Galvão.