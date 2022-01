Álvaro Luiz Luna foi morto por criminosos em dezembro do ano passado - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/01/2022 23:10 | Atualizado 04/01/2022 23:50

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam na noite desta terça-feira (04/01), o criminoso Luan Nascimento Duarte da Silva, apontado como o responsável pela morte de Álvaro Luís Luna, de 57 anos, no bairro Shangrilá , em Belford Roxo, após o aposentado ter sua casa invadida por criminosos, no dia 26 de dezembro de 2021.