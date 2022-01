No ato da prisão, os policiais militares apreenderam além dos produtos frutos do roubo da loja rubro-negra, uma pistola - Twitter / Pmerj

Publicado 05/01/2022 12:30 | Atualizado 05/01/2022 12:55

Belford Roxo - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na manhã desta quarta-feira (05/01), no bairro Valverde, em Nova Iguaçu, o assaltante Caio Anderson de Andrade, que praticou roubos na loja oficial do Flamengo, no Centro, de Belford Roxo, nesta terça-feira (04/01). Confira o vídeo da apreensão:

PM prende assaltante da loja do Flamengo em Belford Roxo; saiba mais: https://t.co/fdiIACNYE6 pic.twitter.com/R3erXZkN92 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 5, 2022

No ato da prisão, os policiais militares apreenderam além dos produtos frutos do roubo da loja rubro-negra, uma pistola.