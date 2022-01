O secretário Marcelo Machado (à direita) destacou a importância do trabalho executado pelos orientadores de trânsito - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 06/01/2022 16:30 | Atualizado 06/01/2022 16:35

Belford Roxo - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo entregou os novos uniformes para orientadores de trânsito. Os agentes passaram por um ciclo de capacitações com o objetivo de manter a ordem nas vias públicas, além de reforçar as boas práticas aos pedestres e motoristas. Os agentes também fazem parte do projeto Operação Travessia Segura, que visa a segurança da população ao atravessar a rua.

O secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, ressaltou a importância do projeto."O governo Waguinho investiu em novas viaturas e fez a contratação desses jovens. Para alguns é o primeiro emprego, o que nos deixa muito felizes. Realizamos a capacitação com a agente Andrade e temos o privilégio de entregar esse uniforme para que eles possam trabalhar juntos no trânsito. O nosso objetivo é reimplementar as campanhas educativas no município. Com o apoio do governo federal e estadual, tenho certeza que vamos avançar muito nessa missão árdua que é garantir a segurança do nosso município", afirma Marcelo Machado.

Os orientadores de trânsito, entre outras funções, ajudam os pedestres a atravessarem a rua Rafael Barreto / PMBR Para Heloênio Mattos, 41 anos, que vai fazer parte do time de reforço no trânsito, o ano de 2022 iniciou com otimismo. "Na rua eu posso ajudar as grávidas, os idosos e as crianças. Faço a minha parte na pista e gosto. Aprendi na capacitação como melhorar a mobilidade e saber ajudar as pessoas. Estou muito feliz por realizar esse trabalho", declara Heloênio. Quem também abraçou a missão foi Bruno Sacramento, 28, que não escondeu o orgulho de cuidar da cidade. "É muito gratificante poder receber o novo uniforme. Temos todo o suporte para lidar com o público nas ruas", resumiu Bruno.