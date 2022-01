A comandante do 39º BPM, tenente-coronel, Daniele Neder, parabenizou todo o efetivo do batalhão pelo esforço, comprometimento e dedicação - Divulgação / 39º BPM

Publicado 06/01/2022 23:18 | Atualizado 06/01/2022 23:21

Belford Roxo - O 39º BPM (Belford Roxo) ficou na 1ª colocação, entre toda a Polícia Militar no Estado do Rio de Janeiro, em redução de roubo de veículos no ano de 2021. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), foram 500 carros a menos, em relação ao ano de 2020.

O 39º BPM, localizado no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, tem como comandante, a tenente-coronel Daniele Neder, que nas redes sociais da corporação, parabenizou todo o efetivo do batalhão pelo esforço, comprometimento e dedicação dos policiais militares.