Atendimento da equipe médicas aos moradores Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/01/2022 17:02 | Atualizado 07/01/2022 17:09

Belford Roxo - Agentes comunitários de saúde da unidade básica de saúde Vilar Novo, em Belford Roxo, realizaram nesta sexta-feira (07/01), o cadastro de famílias dos condomínios Viva Vida Belford Roxo e Viva Vida Alegria. Além do mapeamento da quantidade de moradores, ocorreu a aferição de glicose, pressão arterial, avaliação dentária e aplicação de flúor nas crianças. Até o momento, 230 famílias foram cadastradas. A ação tem o objetivo de aproximar a população dos serviços ofertados nos postos de atendimento e vai continuar pelos próximos três meses.

Agente comunitária de saúde realiza o cadastro Rafael Barreto / PMBR

Para Adriana Ferreira, 52 anos, ter os serviços na porta de casa é uma boa oportunidade devido aos problemas de saúde que ela enfrenta. "Quando o síndico compartilhou no grupo, decidi participar. Ainda mais que é aqui pertinho do meu condomínio. Aproveitei para verificar a pressão. É muito importante cuidar dos vizinhos, dos amigos. Sou bem atendida no posto", destaca Adriana.