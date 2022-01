Os agentes de combate às endemias receberam os coletes na Casa da Cultura - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/01/2022 17:29 | Atualizado 07/01/2022 17:32

Belford Roxo - Chegou a vez dos agentes de endemias. Na manhã desta sexta-feira (07/01), na Casa da Cultura de Belford Roxo, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu a entrega dos novos uniformes para os agentes comunitários. O encontro reuniu os 50 profissionais aprovados no processo seletivo do setor 1.

O subsecretário de Saúde, Brayan Lima, destacou a importância da entrega de novos uniformes aos agentes Rafael Barreto / PMBR O subsecretário municipal de Saúde, Bryan Lima, explicou que a distribuição foi dividida por setores para evitar a aglomeração. "Entregamos os novos coletes dos agentes de combate às endemias do setor 1 nesta sexta-feira. Na quinta-feira os setores 3, 4 e 5 receberam. E, na próxima segunda-feira (10/01), será a vez do setor 2. A nossa ideia é que todos os agentes estejam uniformizados e que a população reconheça a importância das ações. Sobretudo agora no verão onde temos fortes chuvas e os índices da dengue são bem elevados. O nosso trabalho é fundamental para que os guardas tenham as melhores condições de atuar no campo e alcance os objetivos", afirma Bryan Lima.

Renata Gomes Borges, 34 anos, elogiou a iniciativa da prefeitura e compartilha as experiências ao realizar as visitas domiciliares. "Me sinto feliz e satisfeita. É gratificante receber o apoio dos nossos superiores para desenvolver esse trabalho com excelência e ajudar a nossa população no combate à dengue, uma doença que infelizmente não acabou. Belford Roxo não entrou nesse surto porque a nossa fiscalização é constante. Enfrentamos sol, chuva, entramos em locais de difícil acesso, mas fazemos com carinho, porque ajudamos diversas pessoas com dificuldades de locomoção e que não conseguem limpar o próprio quintal", declara Renata.

A entrega dos uniformes está sendo feita de acordo com o setor em que os agentes trabalham Rafael Barreto / PMBR

A idade não importa. E esse é o caso de Paulo Venâncio, 64, que passou no processo seletivo e não esconde o orgulho de poder ajudar a cidade no combate às doenças. "É uma satisfação trabalhar no campo com a organização das lideranças. Recebemos uma boa estrutura para atuar nas casas, ruas, e estabelecimentos. As demandas são cumpridas pelos profissionais e estamos prestando um serviço a comunidade, que está aceitando de braços abertos. É importante estar dia a dia com os moradores para saber quais são as necessidades. Me sinto alegre e que possamos sempre buscar por melhorias na qualidade de vida da população", ressalta Paulo.