Natália Lage estará à frente da Bateria da Inocentes de Belford Roxo no Carnaval 2022 - DIvulgação

Publicado 07/01/2022 23:35

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo interdita parcialmente neste domingo (09/01), a Avenida Doutor Carvalhães, no Centro, para o ensaio técnico da G.R.E.S. Inocentes de Belford Roxo. A interdição acontecerá das 18h às 23h.

A interdição no trecho entre a Avenida Benjamim Pinto Dias e Rua Vinte Oito de Setembro, contará com o apoio dos órgãos competentes, como, agentes de trânsito, guarda municipal, entre outros.



A Inocentes de Belford Roxo será a segunda agremiação a desfilar, no Sambódromo, no Sábado de Carnaval, na Série Ouro, da Lierj, com o enredo “Meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato.