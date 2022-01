Os crescentes números da variante Ômicron, da Covid-19, no Estado do Rio de Janeiro, foi fator fundamental para o cancelamento do ensaio técnico - Divulgação / PMBR

Publicado 08/01/2022 02:00 | Atualizado 08/01/2022 02:09

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo cancelou no final da noite desta sexta-feira (07/01), a interdição parcial que aconteceria neste domingo (09/01), na Avenida Doutor Carvalhães, no Centro, para o ensaio técnico da G.R.E.S. Inocentes de Belford Roxo. O cancelamento da interdição da via e do ensaio, acontece devido ao avanço dos números da Covid-19, principalmente da variante Ômicron, no Estado do Rio de Janeiro.

A Inocentes de Belford Roxo será a segunda agremiação a desfilar, no Sambódromo, no Sábado de Carnaval, na Série Ouro, da Lierj, com o enredo “Meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato.