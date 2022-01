Agentes da PRF estavam em patrulhamento na Dutra, quando perceberam um ônibus com o pisca alerta ligado. Desconfiados, deram ordem de parada ao coletivo - Divulgação / PRF

Agentes da PRF estavam em patrulhamento na Dutra, quando perceberam um ônibus com o pisca alerta ligado. Desconfiados, deram ordem de parada ao coletivoDivulgação / PRF

Publicado 09/01/2022 10:49 | Atualizado 09/01/2022 11:03

Belford Roxo – Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) impediram na noite deste sábado (08/01), a tentativa de assalto a um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Belford Roxo. Na ação, um assaltante morreu, após uma troca de tiros entre os agentes e os criminosos.

Agentes da PRF estavam em patrulhamento na Dutra, quando perceberam um ônibus com o pisca alerta ligado. Desconfiados, deram ordem de parada e logo após, verificaram que um homem desceu do veículo em fuga, subindo na carroceria de um outro carro, com placa de Teresópolis/RJ. Os agentes seguiram o automóvel até a entrada de Belford Roxo. Na sequência, os criminosos realizaram disparos de tiros contra a viatura da PRF, que reagiram. Os assaltantes após serem atingidos, pararam e abandonaram o veículo, fugindo a pé. Eles foram capturados pela PRF, com o auxílio de moradores e encaminhados para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.



Um dos criminosos atingidos pelos disparos, deixou a prisão em outubro de 2019, tendo diversas passagens por crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico. O outro homem baleado, ainda não identificado, morreu no hospital.



Uma viatura da PRF chegou a ser atingida e nenhum policial ficou ferido. A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).