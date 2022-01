A ocorrência com a pistola apreendida foi registrada na 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 11/01/2022 15:20 | Atualizado 11/01/2022 15:26

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam, nesta terça-feira (11/01), uma pistola 9 mm, durante patrulhamento no bairro Piam, em Belford Roxo. O criminoso que portava a arma se feriu ao entrar em confronto com os agentes, e foi socorrido no Hospital Municipal.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).