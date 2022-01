Camila Mota Lopes (calça branca) é aluna da Escola Técnica Estadual João Luiz do Nascimento (ETEJLN), unidade vinculada à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em Nova Iguaçu - Divulgação / Faetec

Camila Mota Lopes (calça branca) é aluna da Escola Técnica Estadual João Luiz do Nascimento (ETEJLN), unidade vinculada à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em Nova IguaçuDivulgação / Faetec

Publicado 11/01/2022 23:11 | Atualizado 11/01/2022 23:17

Belford Roxo - Com o tema “Onde estão as línguas clássicas”, a aluna Camila Mota Lopes, de 16 anos, conquistou uma menção Honrosa no 1º Prêmio Ramiz Galvão de Redações Escolares, realizado na primeira semana de janeiro, pela Fundação Biblioteca Nacional e o Núcleo de Documentação em Línguas Clássicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro.



Moradora de Belford Roxo, ela é aluna da Escola Técnica Estadual João Luiz do Nascimento (ETEJLN), unidade vinculada à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, onde cursa o 1º ano do Ensino Médio. Leitora voraz, participar de concursos de redação não chega a ser uma novidade para estudante.



“Sempre participei de concurso de redação. Por onde passei, as professoras sempre incentivaram a leitura e a escrita. É uma alegria muito grande receber essa honraria. Na verdade, devido ao momento, estava indecisa se participaria ou não desse prêmio. Decidi a três dias do fim das inscrições”, contou Camila, que pesquisou muito para desenvolver o tema escolhido, considerado o mais difícil do prêmio.

Para a professora Acilea Felix, orientadora da aluna, a pandemia foi um ingrediente a mais de dificuldade. O que valoriza ainda mais essa conquista. “Camila tem todo mérito. Foi a própria aluna que fez a inscrição, mas uma das normas é que os concorrentes precisavam de orientador. Então ela me procurou e fui orientando o trabalho, remotamente. Esse prêmio é um grande presente para todos nós”, disse Acilea, que leciona língua portuguesa na Rede há 21 anos.



Coordenadora pedagógica da ETEJLN, Mônica Valéria Pinheiro, afirma que prêmio, como esse conquistado por Camila, dá um ânimo não apenas para os alunos, mas também para todos os profissionais da escola. Ela faz uma reflexão sobre o momento ao qual a leitura vem sendo colocada de lado.



“Num país em que temos um alto grau de pessoas com baixo letramento, a ausência de autores relevantes é motivo de orgulho. Para nós, é uma luz no fim do túnel. Uma menina de 16 anos ter paixão pela leitura e escrita chega a ser um alento”, disse Mônica, que desde 2011 é funcionária da Rede Faetec.



O PRÊMIO



O Prêmio Ramiz Galvão foi instituído com os objetivos de promover a integração entre a Faculdade de Letras da UFRJ; a Fundação Biblioteca Nacional; e as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Incentivando a difusão cultural; estimula a produção de textos em língua portuguesa; e homenageia Benjamin Franklin Ramiz Galvão (1846-1938), ilustre intelectual brasileiro que foi professor de grego do Colégio Pedro II, primeiro reitor da Universidade do Brasil (atual UFRJ), segundo ocupante da cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras e diretor da Biblioteca Nacional por 12 anos.