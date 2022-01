O motorista Pedro Paulo fez o teste e o resultado deu positivo para a Covid-19 - Rafael Barreto / PMBR

O motorista Pedro Paulo fez o teste e o resultado deu positivo para a Covid-19Rafael Barreto / PMBR

Publicado 12/01/2022 17:37 | Atualizado 12/01/2022 17:39

Belford Roxo - O reforço na área da Saúde em Belford Roxo chegou. Ainda em época de pandemia, a cidade não tem parado de investir em medidas de prevenção. Além da ação itinerante que acontece de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 14h, em bairros diferentes, a Secretaria Municipal de Saúde abriu 23 polos fixos de testagem rápida nas unidades de emergência, policlínicas e especializadas, UBSs e USFs, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O local do polo itinerante é anunciado um dia antes pelas redes sociais da Prefeitura.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou que o município dispõe de dois tipos de testes: sorologia (sangue) e RT-PCR (Swab). “Fizemos treinamento com as equipes de cada unidade para a implantação das testagens. O de sorologia é demanda livre, a pessoa pode pedir para fazer com ou sem sintomas. Já o RT-PCR é feito como uma contraprova quando necessário e solicitado por um médico da unidade”, resumiu.

Os testes rápidos estão sendo realizados em 24 pontos do município Rafael Barreto / PMBR O psicólogo Márcio Elias, 44 anos, morador da Prata, apresentou sintomas e achou melhor procurar uma unidade para fazer o teste. Na unidade de emergência fez o exame de sorologia que deu positivo e foi encaminhado para fazer o PCR. “Fiz na Policlínica Nielson do Carmo, que é mais próxima da minha casa. Ainda bem que deu negativo. Essa iniciativa de colocar mais pontos de testagem pela cidade facilita e muito a vida do paciente, ainda mais com essa nova onda”, disse.

Já o motorista Pedro Paulo da Silva, 57, que mora no Centro, foi até a Policlínica de Heliópolis para tomar a vacina. “Mas como estou resfriado me encaminharam para fazer o teste e eu não pude tomar a vacina. O primeiro deu positivo, então fiz o swab que confirmou. Ainda bem que tinha teste para eu fazer tão próximo e tirar a dúvida e ter a certeza. Agora serei atendido por um médico e irei me cuidar”, finalizou.

Polos de testagem rápida para Covid-19:

Urgência e Emergência (sorologia e RT-PCR):

1 - Hospital Municipal;

2 - Upa do Bom Pastor;

3 - Upa do Lote XV.

Policlínicas e Especializadas (sorologia e RT-PCR):

1 - Clínica da Mulher;

2 - Policlínica Neuza Brizola;

3 - Policlínica Nielson do Carmo;

4 - Policlínica Tamoios;

5 - Policlínica Heliópolis;

6 - Policlínica Itaipu;

7 - Policlínica Nova Aurora;

8 - Policlínica Antonino Gomes de Oliveira;

9 - Policlínica do Parque São José;

10 - Policlínica do Wona;

11 - Policlínica Parque Amorim.

UBS e USF (sorologia):

1 - USF Sá Rego;

2 - USF Onofre Aniceto;

3 - USF Armindo Feliciano da Silva;

4 - UBS José Benachio;

5 - USF Parque Amorim I;

6 - USF Jardim do Ipê;

7 - USF Irerê I e II;

8 - USF Parque dos Ferreiras;

9 - UBS Rosa Sá Lourenço.