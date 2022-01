A pré-matrícula poderá ser feita pelo site até o dia 31 de janeiro - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 13/01/2022 17:09 | Atualizado 13/01/2022 17:14

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo libera a partir desta sexta-feira (14/01) a pré-matrícula para o ano letivo de 2022 até o dia 31 de janeiro para os alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade e do Ensino de Jovens Adultos (EJA) e Educação Especial. O passo a passo deve ser feito no site www.matriculabelfordroxo.com.br com os dados do aluno que serão analisados. Uma vez garantida a sua vaga, poderá efetivar a matrícula na secretaria da unidade escolar mais próxima de sua casa na primeira semana de fevereiro, evitando tantas idas à unidade e agilizando a separação de documentos.O secretário de Educação, Denis Macedo, lembrou que quem perder esse prazo de pré-matrícula, deverá procurar uma unidade escolar após a efetivação dos alunos já contemplados. “Nosso objetivo é garantir a vaga para que nenhuma criança ou adolescente fique fora da sala de aula. Então, no ato de inscrição, a falta de algum documento não irá impossibilitar a conclusão da matrícula”, informou o secretário.Ainda de acordo com o secretário Denis Macedo, a rede municipal conta com 40 creches e 62 escolas. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 6.424 (ensino fundamental), 4.765 (educação infantil) e 1.557 (Educação de Jovens e Adultos). Informações podem ser obtidas pelo whatsapp 96649-5788.