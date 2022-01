O preso capturado no bairro Vila Maia, não ofereceu resistência no ato da prisão - Reprodução / Seap

Publicado 13/01/2022 20:15 | Atualizado 13/01/2022 20:32

Belford Roxo - Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) prenderam, nesta quinta-feira (13/01), em Belford Roxo, mais um preso que havia saído do sistema prisional, no “saidão” de Natal, concedido pela Justiça, e não retornou para a cadeia.



O preso capturado no bairro Vila Maia, não ofereceu resistência no ato da prisão. Ele havia saído do sistema prisional e não retornou para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó. O homem é condenado a oito anos e três meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado para 54ª DP (Belford Roxo) para o registro de ocorrência.

Já é o oitavo preso recapturado, dos 522 que deixaram a prisão e não retornaram, após o Natal, pela Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), da Polícia Penal.