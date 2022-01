A Prefeitura descentralizou os polos para facilitar o atendimento à população - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/01/2022 17:33 | Atualizado 14/01/2022 17:40

Ivan Gomes testou negativo e destacou a importância da implantação de mais polos no município Rafael Barreto / PMBR

Foi por meio da postagem no perfil oficial do Instagram da prefeitura que o morador do bairro da Prata, Tiago Medeiros, 21, ficou sabendo que estava acontecendo testagem rápida no polo localizado na praça de Nova Aurora. Tiago, que teve o resultado do teste como não reagente (negativo), aproveitou para elogiar o trabalho realizado pela Prefeitura. “É uma boa iniciativa porque não vão deixar as unidades de pronto atendimento (UPAs) e outros postos lotados”, afirmou.Ivan Gomes de Melo, 45, morador do bairro de Nova Aurora, que também teve o resultado do seu teste como não reagente para Covid, destacou a importância da existência dos polos em diferentes bairros do município. “É fundamental porque muita gente não tem dinheiro de passagem para ir a outros lugares e nem para a realização do teste”, concluiu.1 - Hospital Municipal;2 - Upa do Bom Pastor;3 - Upa do Lote XV.1 - Clínica da Mulher;2 - Policlínica Neuza Brizola;3 - Policlínica Nielson do Carmo;4 - Policlínica Tamoios;5 - Policlínica Heliópolis;6 - Policlínica Itaipu;7 - Policlínica Nova Aurora;8 - Policlínica Antonino Gomes de Oliveira;9 - Policlínica do Parque São José;10 - Policlínica do Wona;11 - Policlínica Parque Amorim.1 - USF Sá Rego;2 - USF Onofre Aniceto;3 - USF Armindo Feliciano da Silva;4 - UBS José Benachio;5 - USF Parque Amorim I;6 - USF Jardim do Ipê;7 - USF Irerê I e II;8 - USF Parque dos Ferreiras;9 - UBS Rosa Sá Lourenço.Areia BrancaHeliópolisNova AuroraLote XV - Ao lado da cabine da Polícia Militar