A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho andou de bicicleta com Nathália Vitória, ao seu lado - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/01/2022 17:57 | Atualizado 14/01/2022 18:07

Nathália Vitória andou pela primeira vez de bicicleta e está entusiasmada para outras oportunidades Rafael Barreto / PMBR

Os sonhos dos alunos são prioridade em Belford Roxo. A Secretaria de Educação tem trabalhado bastante para dar o conforto e realização a eles. Durante o projeto Árvore dos Sonhos os estudantes da rede puderam escrever seus maiores desejos e um deles chamou a atenção. A aluna da Escola Municipal Manoel Gomes, Nathália Vitória Santos, de 18 anos, que é deficiente visual, sonhava em andar de bicicleta pela primeira vez. Sonho esse que foi possível nesta sexta-feira (14/01), durante as atividades que estão acontecendo na Colônia de Férias na unidade.Espalhados pelo pátio tinha futebol de sabão, totó, pingue-pongue e muitas outras atividades. Apesar de várias opções, a menina Nathália estava ansiosa para andar de bicicleta. “Eu nunca tinha andado de bicicleta, mas já havia ido de carona uma vez. Foi uma oportunidade sentir o vento batendo no meu rosto. Fiquei muito feliz que meu desejo da árvore dos sonhos se realizou. E além disso, também brinquei muito. Minhas férias estão sendo diferentes, pois a única atividade que eu tinha em casa era mexer no celular”, disse Nathália.O secretário de Educação, Denis Macedo, e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) acompanharam desde o início esse sonho de Nathália. Em uma das visitas durante a apresentação do projeto, a aluna conversou com eles sobre esse desejo. “Sempre buscamos o melhor para os nossos alunos.