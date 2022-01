Belford Roxo

Pré-matrícula para escolas municipais de Belford Roxo pode ser feita online a partir desta sexta (14)

O passo a passo deve ser feito no site www.matriculabelfordroxo.com.br com os dados do aluno que serão analisados

Publicado 13/01/2022 17:09 | Atualizado há 3 dias