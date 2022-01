Policiais militares com os dois fuzis, um FAL e outro RUGER, ambos calibre 7.62 - Divulgação / 39º BPM

Publicado 16/01/2022 12:04 | Atualizado 16/01/2022 12:09

Belford Roxo - Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo), apreenderam na noite de sábado (15/01), dois fuzis, sendo um FAL e outro RUGER, ambos calibre 7.62, no bairro Jardim Glaucia, em Belford Roxo.

A ação aconteceu durante patrulhamento dos agentes pelo bairro, quando foram atacados com tiros por criminosos, sendo necessário o revide pelos policiais militares. Após o rápido confronto, um bandido foi encontrado ferido.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).