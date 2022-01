O corpo decapitado foi encontrado próximo a entrada da Dutra - Reprodução

O corpo decapitado foi encontrado próximo a entrada da DutraReprodução

Publicado 17/01/2022 08:48 | Atualizado 17/01/2022 08:48

Belford Roxo - O corpo de um homem decapitado foi deixado no final da tarde deste domingo (16/01), próximo a Rodovia Presidente Dutra, no Centro, de Belford Roxo, na início da ponte que dá acesso a Rua Gonçalves Gato. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local, perto do Campo do Bola Roxa, para atender uma ocorrência de homicídio, onde encontraram o homem sem cabeça.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) também estiveram no local para realização de perícia.

Ainda não se tem informações sobre a identidade da vítima e a motivação do crime.