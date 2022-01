A ocorrência com as drogas e a pistola apreendida foi registrada na 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 17/01/2022 13:16 | Atualizado 17/01/2022 13:49

Belford Roxo - Policiais militares do do 39º BPM (Belford Roxo) resgataram, na manhã desta segunda-feira (17/01), um motorista que foi feito refém por criminosos que roubaram seu automóvel, na Estrada Geral, no bairro Areia Branca, em Belford Roxo. Dois suspeitos foram presos em flagrante.

De acordo com os policiais militares, ao patrulhar a Estrada Geral, suspeitaram de dois homens, que saíram de um carro da Comunidade da Palmeira. Os agentes decidiram realizar a abordagem do veículo e perceberam o crime. Na ação, os agentes também apreenderam uma pistola e drogas.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).