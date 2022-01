Vagner Daniel foi preso nesta segunda-feira (17) em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense - Reprodução

Vagner Daniel foi preso nesta segunda-feira (17) em Nova Iguaçu, também na Baixada FluminenseReprodução

Publicado 17/01/2022 18:57 | Atualizado 17/01/2022 19:08

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (DC-Polinter), prenderam nesta segunda-feira (17/01), Vagner Silva Daniel, condenado por tentativa de homicídio, em 2006, quando jogou uma ex-namorada de um viaduto em Belford Roxo. Ele foi capturado na casa de parentes no bairro Parque Horizonte, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.

O homem já vinha sendo monitorado pelo Setor de Inteligência da Polinter. Segundo os agentes, na noite de Natal de 2006, o autor jogou a vítima de um viaduto, em Belford Roxo, por não aceitar o término do relacionamento. Na ocasião, ela foi socorrida com múltiplas fraturas, tendo se recuperado posteriormente.



De acordo com as investigações, no dia do fato, o criminoso convenceu a vítima a acompanhá-lo até a casa da avó dele com o pretexto de que sua família estava com saudade. Ao retornarem, Vagner Silva insistiu em reatar o relacionamento. Com a negativa da mulher, o autor ameaçou provocar um acidente de trânsito, sendo impedido pela ex-companheira. Na tentativa de ludibriar a mesma, o indivíduo simulou que se mataria pulando do viaduto. Ao esboçar mais uma reação de impedimento, foi surpreendida quando o homem a colou no colo, jogando-a do viaduto.



Contra Vagner, foi cumprido mandado de prisão condenatória de 10 anos expedido pela Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.